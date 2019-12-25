Более тысячи военных ЗВО дезинфицируют объекты в Петербурге и Ленобласти

Обработке подвергаются дороги, остановки общественного транспорта, фасады зданий.

Порядка тысячи военнослужащих нескольких подразделений армии Западного военного круга ежедневно дезинфицируют территории воинский частей и объекты Петербурга и Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

Каждый из военных оснащен средствами индивидуальной защиты, объекты обрабатываются дезинфицирующим раствором. "Дозу" раствора получают остановки общественного транспорта, фасады зданий, детсады и медучреждения, дороги общего пользования, казармы. Кроме того, в работе задействованы расчеты авторазливочных станций, которые обрабатывают свыше 500 тысяч "квадратов" территории военных учебных заведений в Петербурге.

Стало известно, сколько проходят строевым шагом ежедневно военные ЗВО для подготовки к параду Победы.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"