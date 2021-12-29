Более тысячи нелегальных свалок закрыли в Ленобласти

Треть из них обнаружили жители региона.

В Ленобласти за год уничтожили 1060 незаконных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг, 6 января.

Больше 50% нелегальных полигонов находились в лесах области. Еще 20% - на муниципальной территории. Известно, что общий объем замусоренной территории составил 143 581 кубометров. Треть свалок зафиксировали благодаря инициативным жителям региона. Они снимали на телефоны нарушителей и номера их машин.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге коммунальщики к Рождеству очищают от снега улицы.

Фото: Pexels