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Более тысячи нелегальных свалок закрыли в Ленобласти
Сегодня, 15:53
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Более тысячи нелегальных свалок закрыли в Ленобласти

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Треть из них обнаружили жители региона.

В Ленобласти за год уничтожили 1060 незаконных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг, 6 января.

Больше 50% нелегальных полигонов находились в лесах области. Еще 20% - на муниципальной территории. Известно, что общий объем замусоренной территории составил 143 581 кубометров. Треть свалок зафиксировали благодаря инициативным жителям региона. Они снимали на телефоны нарушителей и номера их машин. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге коммунальщики к Рождеству очищают от снега улицы.

Фото: Pexels

Теги: нелегальные свалки, природа ленобласти, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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