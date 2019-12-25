Более сотни сотрудников института получили задержанные зарплаты после вмешательства прокуратуры

Ректор не выплатил 107 работникам порядка миллиона рублей.

Прокуратура Московского района помогла сотрудникам образовательного учреждения дополнительного профобразования получить задержанные зарплаты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 107 работников ждали порядка миллиона рублей невыплаченной платы за труд.

Провинился перед сотрудниками ректор "Петербургского энергетического института повышения квалификации". Ректору внесено представление об устранении нарушений закона, задолженность по зарплате перед сотней сотрудников погашена.

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