Роструд: Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян хотят продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на опрос Роструда.
Треть людей после пенсии хотели бы работать и дальше по своей специальности, еще треть хотели бы неполный график и более простую работу, 27,6% думали о доп.образовании и переходе на удаленку. Чуть более 27% вообще не хотят работать на пенсии, а 16,6% опрошенных не думали еще об этом.
Большая часть респондентов хотела бы работать в государственных организациях, 7,4% - в частных, 16% - в своей фирме, 23,2% - работать из дома.
Ранее эксперты спрогнозировали рост пенсий к 2024 году.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 3 )
Большинство россиян не хотят, а Вынуждены работать после выхода на пенсию. 27% которые не хотят сидят у кормушки.
Может хватит быть попугаем твердя "россияне" по ельцинскому благословению. Нет таких. Есть народы Россиии со своей историей, граждане России. Нормальному человеку (подчеркиваю нормальному) должно быть стыдно что его родители горбатились при разных режимах и в итоге получили нищенскую пенсию, а он бездействует и проглотил что ему подсунули, превратив родителей в рабов. Да и сам в очереди на должность раба. Может пора не только задуматься что дальше, а исправлять ситуацию.
Еб вашу мать! Так кто б работал, если бы платили достойную, честно заработанную , пенсию? А сдохнуть от нищеты никто не хочет, вот и работают. Задолбали , сволочи! Деньги разворовывают, законы не работают. Недогосударство! У власти воры!!!
Без данных о том, что является причиной желания работать на пенсии - действительно желание работать или невозможность на эту пенсию прожить - это бессовестное манипулирование фактами.
Сначала автор статьи пусть доживёт до пенсии и увидит ,что такое 65 лет выйти на работу .
не хотят, а вынуждены, к сожалению...