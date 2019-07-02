Роструд: Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Чуть более 27% вообще не хотят работать на пенсии.

Больше половины россиян хотят продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на опрос Роструда.

Треть людей после пенсии хотели бы работать и дальше по своей специальности, еще треть хотели бы неполный график и более простую работу, 27,6% думали о доп.образовании и переходе на удаленку. Чуть более 27% вообще не хотят работать на пенсии, а 16,6% опрошенных не думали еще об этом.

Большая часть респондентов хотела бы работать в государственных организациях, 7,4% - в частных, 16% - в своей фирме, 23,2% - работать из дома.

Ранее эксперты спрогнозировали рост пенсий к 2024 году.

Видео: Piter.TV