57% петербуржцев удовлетворены безопасностью на дорогах

В то же время 56% респондентов убеждены, что необходимо ужесточить наказание для водителей за нарушение ПДД.

Для того чтобы на дорогах в Петербурге стало безопаснее, необходимо ужесточить наказание за нарушения ПДД для водителей. Такое мнение высказали более 50% петербуржцев, опрошенных "Петербургским дневником" и "Единой картой петербуржца" (ЕКП).

В целом, безопасность дорожного движения в Петербурге высоко оценивают 14% респондентов. Ещё 57%, считают уровень безопасности на дорогах города удовлетворительным. 22% не считают, что движение в городе безопасно.

В то же время 56% респондентов убеждены, что необходимо ужесточить наказание для водителей за нарушение ПДД.

Единую базу пользователей кикшеринга создадут в Петербурге.

Фото: Piter.TV