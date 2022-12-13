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Более половины петербуржцев 8 Марта будут работать
Сегодня, 12:14
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Более половины петербуржцев 8 Марта будут работать

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Примерно 23 процента мужчин решили поздравить коллег-женщин самостоятельно.

В Петербурге 8 Марта будут работать свыше 57 процентов жителей. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито Работа" после проведения опроса. 

Специалисты выяснили, что всего 9 процентов работодателей планируют устроить праздник в офисе в Международный женский день. Около 16 процентов начальников заявили, что купили подарки для сотрудниц. 

Примерно 23 процента мужчин решили поздравить коллег-женщин самостоятельно. А каждый десятый планирует поздравить дам с 8 праздником после работы. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, как питаться во время Великого поста.

Фото Piter.tv

Теги: 8 марта, международный женский день, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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