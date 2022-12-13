Более половины петербуржцев 8 Марта будут работать

Примерно 23 процента мужчин решили поздравить коллег-женщин самостоятельно.

В Петербурге 8 Марта будут работать свыше 57 процентов жителей. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито Работа" после проведения опроса.

Специалисты выяснили, что всего 9 процентов работодателей планируют устроить праздник в офисе в Международный женский день. Около 16 процентов начальников заявили, что купили подарки для сотрудниц.

Примерно 23 процента мужчин решили поздравить коллег-женщин самостоятельно. А каждый десятый планирует поздравить дам с 8 праздником после работы.

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