Петербуржцам рассказали, как питаться во время Великого поста

Не рекомендуется поститься детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, учащимся и студентам.

Великий пост в 2023 году длится семь недель – с 27 февраля по 15 апреля, предваряя собой светлый праздник Пасхи. Роспотребнадзор дал петербуржцам рекомендации, как питаться во время Великого поста

Главное правило поста – из рациона исключаются все продукты животного происхождения (мясо, рыба, молоко и молочные продукты), в отдельные дни предписывается воздерживаться от употребления термически обработанной пищи и растительного масла.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали посетить терапевта и узнать, можно ли конкретно вам по здоровью соблюдать пост. Не рекомендуется поститься детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, учащимся и студентам.

Важно употреблять достаточное количество белковой пищи. Ежедневно нужно есть продукты с высоким содержанием растительного белка (гречневая крупа, бобовые, киноа, тофу). Что касается растительного жира, то в разрешенные дни можно употреблять подсолнечное, оливковое, миндальное, тыквенное масло (4 чайные ложки в день) и/ или орехи (грецкие, миндальные, фундук), 20-25 орехов в день. Также в разрешенные дни нужно есть рыбу, но не более 300-350 г за день.

Употребляйте достаточное количество растительной клетчатки. Отдавайте предпочтение необдирным крупам, добавляйте отруби в супы, каши. Роспотребнадзор по Петербургу

Обязательно ежедневно должны присутствовать овощи и фрукты. Ограничивайте употребление рафинированных, "быстрых" углеводов (сахар, сладости, макаронные изделия, картофель). Из сладостей отдавайте предпочтение сухофруктам, меду.

Фото: pxhere.com