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Более 60 человек приняли участие в донорской акции в Пушкине
Сегодня, 13:06
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Более 60 человек приняли участие в донорской акции в Пушкине

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Всего заготовлено около 30 литров крови. 

В среду, 29 декабря, в Доме Молодежи "Царскосельский", расположенном в Пушкине, прошла новогодняя донорская акция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района. 

На сдачу крови пришло более 90 человек, но медики допустили лишь 64 человека. В акции приняли участие сотрудники администрации Пушкинского района и подведомственных учреждений, а также курсанты Университета ФСИН и Военно-морского политехнического института. Всего заготовлено около 30 литров крови. 

Вся кровь будет направлена в стационары для обеспечения работы городских больниц в праздничные дни. Следующая акция запланирована на январь. В ней примут участие студенты ВУЗов. 

Ранее Piter.TV рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.TV

Теги: акция, донорство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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