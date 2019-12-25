Более 60 человек приняли участие в донорской акции в Пушкине

Всего заготовлено около 30 литров крови.

В среду, 29 декабря, в Доме Молодежи "Царскосельский", расположенном в Пушкине, прошла новогодняя донорская акция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

На сдачу крови пришло более 90 человек, но медики допустили лишь 64 человека. В акции приняли участие сотрудники администрации Пушкинского района и подведомственных учреждений, а также курсанты Университета ФСИН и Военно-морского политехнического института. Всего заготовлено около 30 литров крови.

Вся кровь будет направлена в стационары для обеспечения работы городских больниц в праздничные дни. Следующая акция запланирована на январь. В ней примут участие студенты ВУЗов.

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Фото: Piter.TV