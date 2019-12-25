Более 900 школьников Ленобласти перешли на "дистанционку"

На новый формат перешли 15 школ.

На данный момент в Ленобласти на дистанционное обучение перевели 921 школьника, сообщил "АиФ-Петербург".

Губернатор 47-го региона провел совещание "Организация дистанционного обучения в образовательных организациях Ленинградской области" с директорами и педагогами школ области. Так, на домашнее обучение перешли 15 школ. Ученики удаленно подключаются по видеосвязи. Кроме того, благодаря активному взаимодействию с учениками и их замечаниям, учителя могут модернизировать уроки.

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