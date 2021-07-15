Минцифры: более 8 млн родителей оформили заявление на "школьную" выплату

Их получат 11 миллионов детей.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что на данный момент более восьми миллионов родителей оформили заявление на "школьную" выплату на более чем 11 миллионов детей. Об этом он сказал в ходе совещания кабинета министров России.

На сегодня более 8 млн родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 млн детей. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

По словам министра, это две трети от общего числа семей, которым полагается выплата.

Ранее мы сообщали, что на единовременные выплаты на детей школьного возраста правительство направит более 200 миллиардов рублей. Речь идет о пособиях в размере 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, в том числе и будущих первоклассников.

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