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На единовременные выплаты на детей школьного возраста правительство направит более 200 млрд рублей

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Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 15 июля, заявил, что правительство направит на единовременные выплаты на детей школьного возраста более 200 млрд рублей.

Речь идет о единовременных выплатах по 10 тыс. рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, в том числе и будущих первоклашек.

Кроме того, выплату получат и дети старше 18 лет, которые продолжают учиться и имеют ограничения по здоровью.

Ранее мы писали, что в Петербурге опубликовали список пунктов, где можно привиться "КовиВак". Вакцина доступна в 45 прививочных пунктах. 

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: выплаты на детей школьного возраста, выплаты по 10 тысяч рублей, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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