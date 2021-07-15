На единовременные выплаты на детей школьного возраста правительство направит более 200 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 15 июля, заявил, что правительство направит на единовременные выплаты на детей школьного возраста более 200 млрд рублей.

Речь идет о единовременных выплатах по 10 тыс. рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, в том числе и будущих первоклашек.

Кроме того, выплату получат и дети старше 18 лет, которые продолжают учиться и имеют ограничения по здоровью.

Ранее мы писали, что в Петербурге опубликовали список пунктов, где можно привиться "КовиВак". Вакцина доступна в 45 прививочных пунктах.

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