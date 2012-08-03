Более 8,3 тонн опасных отходов собрали экологические службы Петербурга за неделю

Специалисты ГУП "Экострой" выполнили 21 выезд, а в ГКУ "Пиларн" совершили 14 выходов для проверки акваторий на загрязнение нефтепродуктами.

В период с 28 августа по 3 сентября экологические службы Петербурга собрали свыше 8,3 тонн опасных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию в понедельник, 4 сентября.

Специалисты ГУП "Экострой" выполнили 21 выезд. Ими собрано 1097 кг люминесцентных ламп, 760 кг химических отходов, 300 кг – нефтесодержащих и 60 кг – ртутьсодержащих. Кроме того, проводились работы по ликвидации засорения и загрязнения водных объектов. Вывезено 128 м3 отходов.

В ГКУ "Пиларн" совершили 14 выходов для проверки акваторий на загрязнение нефтепродуктами. К примеру, с Малой Невки в районе Южной дороги, 4, собрали 3800 кг нефтеводяной смеси. В Адмиралтейском районе Мойку у Поцелуева моста обработали активной пеной.

В ведомстве напомнили, что мобильная экологическая служба принимает круглосуточно сообщения жителей Северной столицы по вопросам экологической безопасности по номеру 417-59-36.

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Фото: Piter.TV