Более 84 тысяч гуманитарных наборов волонтеры раздали за два месяца

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

В рамках акции #МыВместе добровольцы регионального штаба совместно с благотворительным фондом продовольствия "Фонд продовольствия "Русь" с октября доставили продуктовые наборы 84 860 петербуржцев. Волонтеры помогают одиноким, пожилым людям, многодетным семьям. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

Штаб открыт на базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

В поликлиниках Петербурга 300 волонтеров помогают медикам.

Фото: Piter.tv (несет иллюстративный характер)