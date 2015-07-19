Более 80 пьяных водителей задержали в Петербурге за выходные

Полицейские за две ночи с 4 по 6 сентября проверили в Петербурге и окрестностях более двух тысяч водителей. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
За это время сотрудники смогли выявить 85 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Двое при этом были привлечены к уголовной ответственности за оборот наркотиков, трое – к административной ответственности за употребление запрещенных веществ.
Еще полсотни автомобилистов привлекли за вождение автомобиля в нетрезвом виде, 30 – за отказ пройти медицинское освидетельствование. Также установлено, что шесть водителей привлекаются за нетрезвое вождение второй раз, в их отношении возбудили уголовные дела.
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Фото: ВК/ Дорожный инспектор.
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