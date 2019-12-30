Более 70% россиян не верят, что проживут на пенсию

В Петербурге и на Дальнем Востоке такого мнению придерживаются почти все.

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные негосударственного пенсионного фонда.

О невозможности комфортно жить на пенсию сказали 72,8% опрошенных. В Петербурге и на Дальнем Востоке такого мнению придерживаются почти все, на Урале – 87% россиян.

Только 13,8% граждан рассказали о том, что последние 10-20 лет откладывали деньги на "старость". Еще 32%, что 10-20 лет назад открыли бы вклад, а 29,7% вложили бы деньги в недвижимость.

Названы причины, почему некоторым россиянам урежут пенсии в 2020 году.