Более 700 петербуржцев сдали кровь во время январских каникул

Медики смогли заготовить 260 литров крови.

Городская станция переливания крови принимала доноров и в дни новогодних праздников. За три дня – 2, 5 и 8 января кровь сдали более 700 петербуржцев. Медики смогли заготовить 260 литров крови. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Городская станция переливания крови 21 февраля отметит 70-летие. На сегодняшний день она входит в 10 крупнейших станций крови РФ. Станция оснащена современным оборудованием для заготовки крови и проведения лабораторных исследований.

В 2021 году на Городской станции переливания крови выполнено более 39 000 донаций от 21 000 доноров, заготовлено 24 000 литров цельной крови.

В декабре в федеральный регистр вступил 91 потенциальный донор костного мозга из Петербурга.

Фото: Piter.tv