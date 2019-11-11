Более 60 % горожан поставили прививки от гриппа

Прививочная кампания идет четвертый месяц.

Число петербуржцев, привившихся от гриппа, превысило 60%, заявил губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Так, вакцину против гриппа получили 3 241 264 человека, в том числе около 490 тысяч детей и 12 тысяч беременных. Кроме того, пневмококковой инфекции привили более 53,5 тысяч детей и 55 тысяч взрослых. Также от гриппа привили 94 558 медицинских работников – это 99,95% от плана профилактических прививок.

Благодаря прививкам от гриппа удалось избежать заболеваемости сезонным гриппом. Также, уточнил Беглов, медработников продолжают вакцинировать медицинских работников: проведено 340 вакцинаций, 70 из которых привиты полностью.

Ранее мы писали, что за сутки в Ленобласти коронавирусом заразились 218 человек.

Фото: Piter.TV