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За сутки в Ленобласти коронавирусом заразились 218 человек
Сегодня, 21:40
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smirenny

За сутки в Ленобласти коронавирусом заразились 218 человек

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Днем ранее специалисты зафиксировали то же число заражений.

В четверг, 10 декабря, оперативный штаб региона сообщил, что за сутки в Ленинградской области выявили 218 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Выборге заболелло 14 человек, во Всеволожске – 12, в Киришах, Подпорожье и Тихвине – по 11. Новые случаи также выявили в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовоском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах. Днем ранее специалисты зафиксировали то же число заражений.

За все время пандемии в Ленобласти зафиксировано 19 083 случая коронавирусной инфекции, 14 452 уже выздоровели. 

Ранее мы писали, что власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по коронавирусу.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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