Более 5 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).

С 5 по 11 декабря специалисты экологической службы ГУП "Экострой" выполнили 48 выездов, из них 45 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, 2 аварийных выезда, связанных с ртутными загрязнениями, и 1 выезд на иные химические загрязнения. Собрано 5,2 кг ртутьсодержащих отходов и 1,5 кг люминесцентных ламп. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

Более 5 тонн опасных отходов приняли специалисты от горожан в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию и обезвреживание отправлены 2541 кг батареек и аккумуляторов, 898 кг автомобильных покрышек, 618 кг бытовой и оргтехники, 544 кг люминесцентных и светодиодных ламп, 446 кг химических отходов, 133 кг лекарственных препаратов с истекшим сроком годности и 6 кг ртутных приборов.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).

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Фото: Комитет по природопользованию