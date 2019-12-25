Более 50 тысяч петербуржцев заболели гриппом и ОРВИ

На прошлой неделе рост заболеваемости составил 23%.

Петербург приближается к эпидемиологическому порогу по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по городу Наталья Башкетова.

На прошлой неделе рост заболеваемости составил 23%. ОРВИ болеют около 60 тысяч петербуржцев. Больше всего заболевших среди детей в возрасте от 7 до 14 лет, заболеваемость в этой группе превышает эпидемиологический порог на 20%.

Карантин сейчас ввели уже в некоторых учебных заведениях. Чаще всего у заболевших регистрируют грипп А и В.

Петербуржцам посоветовали соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ.

В Ленобласти на 23% выросла заболеваемость гриппом.

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