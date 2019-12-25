В Женевском офисе рассказали о количестве зараженных COVID-19 сотрудников.

Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала генеральный директор офиса ООН в Женева Татьяна Валовая.Специалист пояснила, что около 50 пациентов с COVID-19 являются сотрудниками женевского отделения.

В штаб-квартире ООН в Женеве у нас было восемь случаев. Все случаи были средней степени тяжести Татьяна Валовая, гендиректор ООН в Женеве

Эксперт напомнила, что ООН регистрировал смертельные исходы от коронавируса в ряде международных организаций. Валовая добавила, что ООН предприняла все необходимые меры защиты персонала, чтобы защитить своих сотрудников. Во Дворце Наций готовы снова принять должностных лиц на "живых мероприятиях" с июня 2020 года. Однако заседания будут проводиться в соответствии с обновленными санитарными нормами. Делегаты будут физически дистанцироваться друг от друга.

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