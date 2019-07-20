Более 500 будущих военных врачей Петербурга приняли присягу

В субботу, 28 августа, более 500 будущих военных врачей приняли присягу в историческом парке Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова. Об этом сообщает spbdnevnik.ru
Новобранцев поздравил вице-губернатор Олег Эргашев по поручению Александра Беглова. В обращении к первокурсникам Эргашев напомнил, что военный врач — это большая ответственность перед Родиной.
В борьбе за жизнь и здоровье людей вы должны быть верны не только клятве Гиппократа, но и военной присяге,
— отметил Олег Эргашев.
Вице-губернатор напомнил, что Военно-медицинская академия имени Кирова по праву возглавляет рейтинг военно-медицинских вузов России. Также оно известно своими традициями, научными и практическими достижениями как в нашей стране, так и за ее пределами.
Добавим, что учеба начнется 1 сентября в очном формате.
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Фото: пресс-служба Смольного
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