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Более 500 будущих военных врачей Петербурга приняли присягу
Сегодня, 16:31
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Более 500 будущих военных врачей Петербурга приняли присягу

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В обращении к первокурсникам Эргашев напомнил, что военный врач — это большая ответственность перед Родиной.

В субботу, 28 августа, более 500 будущих военных врачей приняли присягу в историческом парке Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова. Об этом сообщает spbdnevnik.ru

Новобранцев поздравил вице-губернатор Олег Эргашев по поручению Александра Беглова. В обращении к первокурсникам Эргашев напомнил, что военный врач — это большая ответственность перед Родиной.

В борьбе за жизнь и здоровье людей вы должны быть верны не только клятве Гиппократа, но и военной присяге, 

отметил Олег Эргашев.

Вице-губернатор напомнил, что Военно-медицинская академия имени Кирова по праву возглавляет рейтинг военно-медицинских вузов России. Также оно известно своими традициями, научными и практическими достижениями как в нашей стране, так и за ее пределами.

Добавим, что учеба начнется 1 сентября в очном формате.

Ранее губернатор Петербурга поздравил ЗВО с 157-летием.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: вма, военные врачи, первокурсники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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