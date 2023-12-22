В Кронштадте наградили военных врачей из зоны СВО

Градоначальник отметил, что военные врачи всегда были "примером самоотверженности и примером для каждого воина".

В Кронштадте 18 мая губернатор Петербурга вручил памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" военнослужащим – участникам СВО, сотрудникам 35-го военно-морского госпиталя. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник отметил, что военные врачи всегда были "примером самоотверженности и примером для каждого воина".

Награды – это знак уважения нашим воинам и гражданским лицам, которые участвуют в специальной военной операции, знак того, что город всегда готов оказать вам поддержку. Военные медики всегда были на высоте в своем профессионализме. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге наградили лучших медсестер и медбрата.

Фото: пресс-служба Смольного