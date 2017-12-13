За неделю снегоуборочные службы отработали в 1,5 раза больше обычной нормы

За неделю в Петербурге убрали 370 кубометров снега.

За неделю в Петербурге снегоуборочные службы вывезли более 370 кубометров снега. Ради этой цели на улицах Северной столицы работало более четырех тысяч специальных машин и эвакуаторов. Об этом сообщили представители пресс-службы Комитета по благоустройству города.



С 5 по 11 февраля сотрудники очистки отработали в 1,5 раза больше смен, чем было запланировано. Всего с начала зимы они вывезли более 1,3 миллиона кубометров снега. Во время февральской непогоды в Петербурге выпало осадков в размере свыше 70 мм.

На данный момент в городе задействованы 900 единиц техники и более тысячи дворников.



