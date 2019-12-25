Более 450 эковолонтеров очистят прибрежную зону Байкала

Также ранее РЭО анонсировал объединение более 10 тысяч волонтеров по всей РФ до конца 2022 года.

Российский экологический оператор организует системную уборку озера Байкал. На данный момент запланированы три масштабные акции по очистке прибрежной зоны. В мероприятиях примут участие как волонтеры движения РЭО, так и местные жители. Всего планируется охватить 450 человек. Об этом сообщил телеканал "360".

Если говорить о планах, охватывающих не только Байкал, то РЭО готовится учредить всероссийское волонтерское движение, направленное на популяризацию РСО и более осознанного потребления. Денис Буцаев, гендиректор ППК "Российский экологический оператор"

В декабре 2021 года во время рабочей поездки вице-премьера Виктории Абрамченко в Иркутскую область было решено, что в пределах центральной экологической зоны на Байкале не будет отходов. Их будут вывозить за пределы.

Также ранее РЭО анонсировал объединение более 10 тысяч волонтеров по всей РФ до конца 2022 года.

В прошлом году Сергей Зверев выпустил клип на гимн Бурятии.

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