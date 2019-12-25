Более 450 эковолонтеров очистят прибрежную зону Байкала

Российский экологический оператор организует системную уборку озера Байкал. На данный момент запланированы три масштабные акции по очистке прибрежной зоны. В мероприятиях примут участие как волонтеры движения РЭО, так и местные жители. Всего планируется охватить 450 человек. Об этом сообщил телеканал "360".
Если говорить о планах, охватывающих не только Байкал, то РЭО готовится учредить всероссийское волонтерское движение, направленное на популяризацию РСО и более осознанного потребления.
Денис Буцаев, гендиректор ППК "Российский экологический оператор"
В декабре 2021 года во время рабочей поездки вице-премьера Виктории Абрамченко в Иркутскую область было решено, что в пределах центральной экологической зоны на Байкале не будет отходов. Их будут вывозить за пределы.
Также ранее РЭО анонсировал объединение более 10 тысяч волонтеров по всей РФ до конца 2022 года.
В прошлом году Сергей Зверев выпустил клип на гимн Бурятии.
Фото: pixabay
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