Более 426 млн руб вложат в завершение строительства участка Южной магистрали

Он протянется от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения Ленинградского.

Более 426 миллионов рублей предполагается вложить в завершение строительства одного из участков Южной магистрали – он пройдет от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения Ленинградского. Закупку на такую сумму разместил комитет по госзаказу Санкт-Петербурга.

В рамках работ, которые, как ожидается, завершатся не позднее 20 мая следующего года, предстоит провести дорожные работы на площади 31 тысяча 290 квадратных метров.

Проект реализуется за счет бюджетных средств Северной столицы.

Южная широтная магистраль – один из приоритетных проектов развития автодорожной сети Петербурга. Ее расчетная пропускная способность составит более 170 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее Piter.tv сообщало, что КАД между ЗСД и Энгельса полностью перекроют на три месяца.

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