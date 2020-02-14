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Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию на 5 лет позже женщин

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В опросе участие принимали 1600 человек.

Более 40% мужчин возмущены тем, что должны выходить на пенсию на пять лет позже женщин. Об этом стало известно из исследований сервиса SuperJob.

В опросе участие принимали 1600 человек. Так 41% считают ущемлением прав столь поздний выход на пенсию, только 28% женщин согласны с этим мнением.

При этом большинство не считают дискриминацией данную разницу при выходе на пенсию. С существующим положением согласились 44% мужчин и 50% женщин.

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Теги: пенсия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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