Более 3 трлн рублей составила сумма банковских вкладов петербуржцев

Рост объема средств, находящихся на депозитах, составил 13,7%.

Стало известно, что сумма средств на банковских вкладах горожан в Петербурге превысила 3 трлн рублей. Об этом рассказали в понедельник, 14 февраля, в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

По данным Банка России, рост объема средств, находящихся на депозитах, составил 13,7%. Отмечается, что чаще петербуржцы размещали средства на вкладах в декабре прошлого года, тогда тем прироста составлял 4,3%.

Банковские вклады (с учетом средств на счетах эскроу) горожан занимают 52,5% от общего объема средств, размещенных физическими и юридическими лицами.

Объем привлеченных банками средств в Петербурге составил 5,8 трлн рублей, по состоянию на 1 января этого года.

Как рассказал начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов, к увеличению объема вкладов привели дополнительные выплаты и ключевая ставка Банка России.

Ранее мы сообщали, что налог на вклады более 1 млн рублей затронет россиян с депозитами от 700 тыс. рублей.

Фото: pexels

