Более 3,5 тысяч человек эвакуировали из петербургских заведений из-за сообщения о бомбе

Всего злоумышленники разослали 17 сообщений.

Из-за ложных сообщений о заминировании в Петербурге 10 марта эвакуировали 3,8 тысяч человек. По информации Piter.tv, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщения поступили в учебные заведения, судам, медицинским заведениях, торгово-развлекательные центры. Всего сотрудники органов внутренних дел осмотрели 96 объектов. 3 тысяч человек эвакуировали из Университета гражданской авиации, 370 — из Академический гимназии СПбГУ, а также 312 человек из главного здания СПбГУ на Университетской набережной.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургские полицейские задержали телефонного хулигана.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО