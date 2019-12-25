Петербургские полицейские задержали телефонного хулигана

Подозреваемый дважды звонил в экстренные службы с ложными сообщениями.

Накануе утром в службу спасения 112 поступило телефонное сообщение от неизвестного о заминировании. Заявитель не представился и не назвал адрес своего местонахождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Через 17 минут неизвестный позвонил снова с тем же сообщением. Полицейские выяснили, что оба сообщения оказались ложными. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение звонившего. Телефонным хулиганом оказался 47-летний неработающий житель Всеволожска.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Фото: Piter.tv