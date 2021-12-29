Экопункты Петербурга приняли за неделю тонну опасных отходов

Специалисты собрали 400 кг бытовой техники и 200 кг автопокрышек.

За минувшую неделю специалисты ГУП "Экострой" получили 393 обращения по вопросам экологической безопасности. В период с 24 января по 30 января сотрудники экопунктов приняли более тонны опасных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

Было выполнено 35 выездов. Экологи собрали и вывезли 55,5 кг ртутьсодержащих отходов и 1 технический термометр. Среди принятых отходов было много ртутьсодержащих и химических, бытовой техники и автомобильных покрышек.

Также работа велась и на водных объектам. Там вывезли 71 кубометр отходов. Чтобы проконтролировать ситуацию на воде, 27 января в рейд вышел ледокол "Невская застава".

Ранее Piter.TV показывал, как ледокол борется с "зажорами" на Неве.

Фото: СПб ГУП "Экострой"