Более 370 млн рублей выплатят в Ленобласти нуждающимся в улучшении жилищных условий

Сертификаты на улучшение жилищных условий получат медики, педагоги, многодетные и молодые семьи.

Соцвыплаты по двум программам улучшения жилищных условий получат молодые семьи и граждане, имеющие или планирующих взять ипотеку в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

В 2021 году более 370 миллионов рублей выделят из регионального бюджета на программы "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" и "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)". Сертификаты на улучшение жилищных условий получат медики, педагоги, многодетные и молодые семьи.

По требованиям, сертификат нужно реализовать в течение семи месяцев после его получения в случае соцвыплаты и в течение года на строительство своего дома.

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Фото: Piter.tv