Более 330 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в январе в Петербурге

При этом статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений ПДД в 15-20 раз.

Более 334 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в Петербурге за январь. Около 96% из них составили нарушения скорости и около 4% – проезд на запрещающий сигнал светофора. В январе 2021 года было зафиксировано более 180 тысяч нарушений. Об это сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

При этом статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений ПДД в 15-20 раз. Так как комплексы фотовидеофиксации хорошо справляются со своей "профилактической" задачей, работа по увеличению их количества будет продолжена. В 2022 году планируется установить 300 стационарных комплексов.

Адреса работы всех комплексов публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД РФ.

Ранее были опубликованы адреса работы камер фиксации нарушений в Петербурге с 1 по 6 февраля.

Фото: Piter.tv