Более 30 тысяч онкобольных получали помощь амбулаторно с марта по май

В круглосуточных стационарах находились около 8,5 тысяч пациентов.

В Петербурге более 30 тысяч онкологических больных амбулаторно получали помощь во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Сейчас в Петербурге работают 8 центров онкологической помощи, с марта по май помощь в амбулатории получили не меньше 30 тысяч пациентов. Более 8,5 тысяч человек лучились в условиях дневного стационара, еще столько же – в круглосуточных.

Первыми к обычному режиму работы должны вернуться медучреждения, перепрофилированные для коронавирусных больных.

Эксперт: "Перепрофилировать онкоцентр Петрова для больных коронавирусом – опасное решение".

Фото:Piter.TV