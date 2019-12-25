Более 30 тысяч онкобольных получали помощь амбулаторно с марта по май

В Петербурге более 30 тысяч онкологических больных амбулаторно получали помощь во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.
Сейчас в Петербурге работают 8 центров онкологической помощи, с марта по май помощь в амбулатории получили не меньше 30 тысяч пациентов. Более 8,5 тысяч человек лучились в условиях дневного стационара, еще столько же – в круглосуточных.
Первыми к обычному режиму работы должны вернуться медучреждения, перепрофилированные для коронавирусных больных.
Эксперт: "Перепрофилировать онкоцентр Петрова для больных коронавирусом – опасное решение".
Фото:Piter.TV
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