В 2021 году в банковском секторе будет наблюдаться консолидация.

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году. Такое предположение содержится в индексе здоровья банковского сектора рейтингового о агентства "Эксперт РА".

Аналитики отмечают, что риски связанны с оттоком вкладов из российских банков, а также с тем, что экономика РФ так и не оправилась после пандемии коронавируса.

До 33 кредитных организаций на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска. цитата из индекса здоровья банковского сектора рейтингового о агентства "Эксперт РА"

Аналитики предполагают, что в 2021 году в банковском секторе будет наблюдаться консолидация — поглощение небольших банков крупными игроками, а также уход с рынка неэффективных кредитных организаций.

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