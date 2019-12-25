Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году. Такое предположение содержится в индексе здоровья банковского сектора рейтингового о агентства "Эксперт РА".
Аналитики отмечают, что риски связанны с оттоком вкладов из российских банков, а также с тем, что экономика РФ так и не оправилась после пандемии коронавируса.
До 33 кредитных организаций на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска.
цитата из индекса здоровья банковского сектора рейтингового о агентства "Эксперт РА"
Аналитики предполагают, что в 2021 году в банковском секторе будет наблюдаться консолидация — поглощение небольших банков крупными игроками, а также уход с рынка неэффективных кредитных организаций.
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Фото: pixabay.com
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