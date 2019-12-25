Сбербанк СЗФО за месяц выдал предпринимателям более 470 млн рублей по льготной программе под 7%

Предельная ставка по программе кредитования снизилась с 8,5% до 7% 11 января.

Чуть больше месяца назад, 11 января, предельная ставка по программе кредитования малого и среднего бизнеса снизилась по решению Правительства РФ. Согласно введенному новшеству, ставка опустилась с 8,5% годовых до 7%. За это время Сбербанк в СЗФО успел выдать предпринимателям более 470 миллионов рублей по обновленной льготной программе.

По словам главы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктора Вентимилла Алонсо, снижение ставки стало еще одной антикризисной мерой кабмина в ряду с упрощением требований к заемщикам по данной программе. Алонсо заявил, что благодаря снижению ставки больше предпринимателей смогут получить государственную поддержку в текущем году. Кроме того, уверен эксперт, новшество вызовет повышение спроса на подобный вид кредитования.

В самом правительстве отметили, что снижение конечной ставки должно сделать кредитную поддержку бизнесменов более доступной. Льготные кредиты, рассчитывают в кабмине, будут использованы и для поддержания текущей деятельности предпринимателей, и для развития бизнеса и запуска новых проектов.

В среднем в месяц в 2019 году "малым" бизнесменам северо-запада Сбербанк выдавал 238 миллионов рублей по программе льготного кредитования Минэкономразвития. В сравнении с этим показателем объем аналогичных выдач в период с 11 января по 11 февраля 2021 года вырос почти вдвое.

Только за первые сутки после начала действия обновленных условий программы Сбербанк заключил с представителями малого бизнеса несколько договоров на сумму свыше 100 миллионов рублей. Планы на год у организации большие: банки намерены выдать кредитов на 700 миллиардов рублей по новой льготной ставке.

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