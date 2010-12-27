В Боткинской больнице продолжают лежать 329 человек с гриппом

В Петербурге по-прежнему продолжает сокращаться количество заболевших гриппом. Об этом стало известно с официального сайта Боткинской больницы, куда привозят самых тяжелых пациентов.
В палатах больницы находятся 329 человек. У большинства пациентов нетипированный грипп А, однако есть случаи и гриппа Н1 и Н3. Всего с середины декабря в Боткинскую больницу были доставлены четыре с половиной тысячи петербуржцев с гриппом.
Медики уже через неделю ожидают сокращения количества больных более чем на 50 человек.
Ранее на Piter.TV: В Ленинградской области грипп унес жизнь непривитого мужчины.
Фото: Piter.TV
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