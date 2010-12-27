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В Боткинской больнице продолжают лежать 329 человек с гриппом
Сегодня, 14:36
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nastya960

В Боткинской больнице продолжают лежать 329 человек с гриппом

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Эпидемия гриппа сходит на "нет".

В Петербурге по-прежнему продолжает сокращаться количество заболевших гриппом. Об этом стало известно с официального сайта Боткинской больницы, куда привозят самых тяжелых пациентов.

В палатах больницы находятся 329 человек. У большинства пациентов нетипированный грипп А, однако есть случаи и гриппа Н1 и Н3. Всего с середины декабря в Боткинскую больницу были доставлены четыре с половиной тысячи петербуржцев с гриппом.

Медики уже через неделю ожидают сокращения количества больных более чем на 50 человек.

Ранее на Piter.TV: В Ленинградской области грипп унес жизнь непривитого мужчины.
Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: боткинская больница, грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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