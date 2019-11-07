Более 300 петербургских спортсменов и тренеров получат премию правительства

Премией отметят атлетов и их наставников.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что глава Петербурга подписал соответствующее постановление, согласно которому 335 спортсменов города получат премию правительства за высокие достижения.

Так, наградят атлетов и их тренеров. Премию присудят за достижение высоких результатов на соревнованиях в первом квартале этого года. Размер премии зависит от уровня соревнований. Речь идет только об официальных международных и всероссийских.

Ранее мы писали, что в полумарафоне "Северная столица" поучаствовали 5 тысяч бегунов.

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