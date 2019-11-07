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Более 300 петербургских спортсменов и тренеров получат премию правительства
Сегодня, 19:25
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smirenny

Более 300 петербургских спортсменов и тренеров получат премию правительства

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Премией отметят атлетов и их наставников.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что глава Петербурга подписал соответствующее постановление, согласно которому 335 спортсменов города получат премию правительства за высокие достижения. 

Так, наградят атлетов и их тренеров. Премию присудят за достижение высоких результатов на соревнованиях в первом квартале этого года. Размер премии зависит от уровня соревнований. Речь идет только об официальных международных и всероссийских. 

Ранее мы писали, что в полумарафоне "Северная столица" поучаствовали 5 тысяч бегунов.

Фото: pixabay

Теги: награждение, премия правительства петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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