Более 300 молодых семей в 2024 году получили социальные выплаты на покупку жилья

В категории "молодые семьи" социальные выплаты получают петербуржцы, которые встали на жилищный учет до июля 2015 года.

В 2024 году 324 молодых семьи получили выплаты на приобретение жилья на общую сумму 809,9 млн рублей. Об этом 23 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Всего на эти цели из городского бюджета выделено 2,4 млрд рублей. На данный момент обеспечено уже более трети семей из запланированных на 2024 год.

В категории "молодые семьи" социальные выплаты получают петербуржцы, которые встали на жилищный учет до июля 2015 года. Средний ее размер составляет около 2,5 млн рублей, чаще покупают квартиры в новостройках.

Содействие Санкт-Петербурга в виде социальной выплаты в данной категории содействия могут получить полные и неполные молодые семьи с несовершеннолетними детьми, состоящие на жилищном учете. При этом необходимо, чтобы на момент подачи заявления в Горжилобмен обоим или одному из супругов не исполнилось 35 лет. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: более 700 семей Ленобласти получили поддержку для улучшения жилищных условий за год.

Фото: Piter.TV