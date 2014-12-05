Более 200 тысяч предпринимателей Северо-Запада подключили РКО от Сбера

Открыть счёт предприниматель может онлайн, а также в одном из 200 офисов банка на Северо-Западе или пригласив консультанта в общественное место в черте города в удобное время.

В СЗФО более 200 тысяч бизнесменов пользуются расчётно-кассовым обслуживанием (РКО) от Сбера. Более половины клиентов отдают предпочтение пакету "Лёгкий старт", в рамках которого РКО предоставляется бесплатно на весь период обслуживания.

Открыть счёт предприниматель может онлайн, а также в одном из 200 офисов банка на Северо-Западе или пригласив консультанта в общественное место в черте города в удобное время. Платёжный день внутри системы Сбера составляет 23 часа – с 1:00 до 00:00 по московскому времени и с 1:00 до 19:30 на счета других банков.

Чем крупнее бизнес, тем более функциональный пакет выбирает его владелец. Конечно, возможности РКО за последнее время значительно расширились. Теперь предприниматели могут пользоваться самоинкассацией, переводить средства физлицам, подключать бесплатные сервисы, например, юрист для бизнеса, электронный документооборот, бухгалтерию и другие. Востребованным новшеством является персонализированный интерфейс СберБизнес, который подразумевает комплексные отраслевые решения: оптовая и розничная торговля, управление недвижимостью и ряд других. Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

При открытии счёта предприниматели могут выбрать дополнительные преимущества: год бесплатного использования системы 1С на специальном тарифе 1С: Бизнес-старт, месяц рекламы для новых клиентов 2ГИС и другие специальные предложения Сбера.

Ранее стало известно, что 80% ипотечных сделок Сбера на Северо-Западе проходят с электронной регистрацией.

Фото: Piter.tv