Теплый пол и контроль за состоянием водителя. Стало известно, что нового будет в петербургских троллейбусах

Петербург получит инфраструктурный кредит на развитие транспорта.

В Смольном рассказали о расширении троллейбусного парка в 2022 году. Всего Петербург получит более 200 новых троллейбусов. 166 из них будут большой вместимости, а 97 — с увеличенным автономным ходом.

Общая сумма контрактов составляет 8,4 млрд рублей. Подзарядка аккумуляторов троллейбусов на увеличенном автономном ходу происходит в динамике ― во время движения электробуса. Они могут проехать участок без подключения к контактной сети.

Новые троллейбусы будут оснащены инновационными системами. Так, система приоритетного проезда общественного транспорта, представляющая собой высокоточный блок ГЛОНАСС, будет передавать данные о позиционировании транспортного средства на светофорный объект – для включения зелёного сигнала. рассказали в Смольном.

На данный момент такую систему тестируют на нескольких маршрутах в центре Петербурга. В троллейбусах будет работать система активной безопасности. Она будет следить, например, за бодрствованием водителя и его состоянием здоровья. В экстренном случае скорость транспортного средства будет снижена до 0 км/час. Кроме того, в салоне будет автоматическая регулировка температуры в зависимости от температуры окружающей среды. Теплый пол около дверных проемов предотвратит возможность падения в зимнюю погоду.

Комплексная программа развития электротранспорта разработана до 2028 года. Она включает в себя не только обновление подвижного состава, но и реконструкцию трамвайных путей и энергохозяйства. Для этих целей правительство РФ предоставит Петербургу инфраструктурный кредит.

Фото: Piter.TV