"Горэлектротранс" Петербурга закупает 263 троллейбуса за 8,4 млрд рублей

Закупки проводят в рамках программы по обновлению подвижного состава предприятия.

Накануне, 25 ноября, петербургский "Горэлектротранс" опубликовал документацию на две закупки троллейбусов большого класса в рамках программы по обновлению подвижного состава предприятия. Об этом сообщила "Фонтанка".

Первый лот включил 166 троллейбусов, контракт оценили в 4,96 млрд рублей. Второй включил машин с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) за 3,39 млрд. График доставки – до 30 июня 2023 года.

Ранее ГУП уже объявлял конкурс на закупку 23 троллейбусов особо большого класса, контракт которого оценен в миллиард. Кроме того, губернатор Петербурга утвердил программу модернизации предприятия (обновление подвижного состава, реконструкции инфраструктур и парков), которая предусматривает закупку 629 трамваев и 587 троллейбусов до 2028 года.

Фото: Горэлектротранс / Телеграм