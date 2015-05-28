Для Петербурга закупят 23 новых троллейбуса с системой климат-контроля

Отмечается, что у всех автобусов будет низкое расположение уровня пола

В пятницу, 15 октября, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что СПб ГУП "Горэлектротранс" объявил закупку на поставку 23 троллейбусов особо большого класса со 100% низким расположением уровня пола..

Отмечается, что у троллейбусов будет привычное оснащение в виде системы климат-контроля, систем информирования пассажиров и оплаты проезда. Однако будут и новые технические требования. В частности, теплый пол в зоне дверных проемов и накопительных площадок, система кругового обзора и мобильное рабочее место водителя.

Автобусы должны поставить до декабря следующего года.

Ранее мы писали, что днем в воскресенье закроют трамвайное движение по Новочеркасскому проспекту.

Фото: Начальник транспортного цеха / Телеграм