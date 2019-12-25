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На Большой и Малой Морских улицах пустили "зеленую волну" для автобусов
Сегодня, 13:55
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На Большой и Малой Морских улицах пустили "зеленую волну" для автобусов

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Нововведение ускорит движение общественного транспорта.

Общественному транспорту дали приоритет еще на двух улица Петербурга. "Зеленую волну" обеспечили на участке Малой Морской улицы и Большой Морской от Невского до Вознесенского проспекта. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба комитета по транспорту. 

Суть "волны" заключается в том, что светофор получает данные о приближении транспорта и включает для него "зеленый". По указанным адресам преференции получат троллейбусы №№ 5, 22, автобусы №№ 3, 10, 22, 27. 

Ранее систему начали тестировать на Суворовском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: зеленая волна, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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