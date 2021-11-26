Смольный тестирует новую систему. Троллейбусу №5 будет автоматически загораться "зеленый" сигнал светофора

Пока троллейбусов с таким оборудованием будет только два.

Троллейбусу №5 дали приоритет на Суворовском проспекте. Специальное оборудование, которое установлено в троллейбусе, посредством прямо радиосвязи сообщается со светофорами. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Светофоры получают сигнал за 400 метров до приближения электротранспорта, и к моменту подъезда для него загорается зеленый свет. Датчики, антенны и видеокамеры размещены на двух светофорах. Они будут считывать показатели с бортового оборудования и регулировать точность расписания троллейбусов при подъезде к остановке.

Пока новая система будет работать в тестовом режиме и только в двух транспортных средствах. Специалисты будут оценивать, насколько эффективна и безопасна система для всех участников дорожного движения.

Когда мы начали тестировать эту систему, то заметили, что время прохождения участка по Суворовскому проспекту до Невского сократилось в два раза. Дело в том, что основное время троллейбусы теряют как раз на светофорах, когда горит красный свет. Светофорные циклы здесь долгие, особенно на перекрёстке с Невским проспектом. Если светофоры начнут переключаться под движение электротранспорта, время проезда конкретного участка сократится вдвое, а то и больше. При этом на всём маршруте экономия времени составит до 10%. Евгений Власов, заместитель директора "Горэлектротранса".

Если система окажется эффективной, то технологию начнут применять и на других загруженных городских магистралях. Прежде всего, на Суворовском от Невского до Заячьего переулка. На втором этапе — на участке Суворовского от Заячьего переулка до Тульской улицы и далее до Большеохтинского моста.

Видео: комитет по транспорту Петербурга

Фото: Горэлектротранс