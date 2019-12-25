Более 19% коечного фонда под COVID-19 свободно в Петербурге

Более 19% коечного фонда под пациентов с COVID-19 свободно в Петербурге. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.
Так, сообщается, что по данным на понедельник в городе свободно 1004 койик. Всего в городе развернуто более 5,2 тысяч коек, напомнили в правительстве.
В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободно 1 004 койки, что составляет 19,1% от общего коечного фонда для коронавирусных больных.
– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.
Число "свободного" коечного фонда сокращается, ранее мы сообщали о доступных 23% коек еще два дня назад.
Кроме того, раскрыта информация, сколько пациентов находится на ИВЛ и какая доля тяжелых больных в городских стационарах.
Фото: Piter.tv
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