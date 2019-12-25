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Более 19% коечного фонда под COVID-19 свободно в Петербурге
Сегодня, 18:42
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Более 19% коечного фонда под COVID-19 свободно в Петербурге

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Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге составило 1004.

Более 19% коечного фонда под пациентов с COVID-19 свободно в Петербурге. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, сообщается, что по данным на понедельник в городе свободно 1004 койик. Всего в городе развернуто более 5,2 тысяч коек, напомнили в правительстве.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободно 1 004 койки, что составляет 19,1% от общего коечного фонда для коронавирусных больных.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

Число "свободного" коечного фонда сокращается, ранее мы сообщали о доступных 23% коек еще два дня назад.

Кроме того, раскрыта информация, сколько пациентов находится на ИВЛ и какая доля тяжелых больных в городских стационарах.

Фото: Piter.tv 

Теги: коечный фонд, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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Калинина Алёна
Сегодня 19:31

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