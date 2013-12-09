Почти 23% коечного фонда под COVID-19 свободно в Петербурге

Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге составило 1185.

В Петербурге свободно 22,6% коечного фонда под пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 3 мая распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, сообщается, что по данным на понедельник в городе свободно 1185 коек. Всего в городе развернуто более 5,2 тысяч коек. Кроме того, раскрыта информация, сколько пациентов находится на ИВЛ и какая доля тяжелых больных в городских стационарах.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге сейчас развернуто 5 248 коек в городских и федеральных медицинских организациях. На 02.05.2021 были свободны 1 185 коек, что составляет 22,6%. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 27%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 169 пациентов – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

Фото: Piter.tv