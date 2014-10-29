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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ
Сегодня, 18:41
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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

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Тяжелых больных в стационарах – 27%.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 178.

Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 мая, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27 %. На ИВЛ находятся 178 пациентов.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv

Теги: ивл, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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Калинина Алёна
Сегодня 19:31

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