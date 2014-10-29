Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

Тяжелых больных в стационарах – 27%.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 178.

Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 мая, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27 %. На ИВЛ находятся 178 пациентов. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv