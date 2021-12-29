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Более 195 тыс. петербуржцев ревакцинировались от коронавируса
Сегодня, 20:05
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Более 195 тыс. петербуржцев ревакцинировались от коронавируса

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В городе первый компонент вакцины получили более 3 млн человек.

В Петербурге ревакцинировались от COVID-19  194  918 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 16 января. 

Первый компонент двухкомпонентной вакцины  получили 3,1 млн петербуржцев. Из них "Спутник Лайт" предпочли свыше 645 тыс. горожан. 

Сегодня в Северной столице работают 190 пунктов вакцинации. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки первично привились 5,2 тыс. жителей города на Неве. Второй этап вакцинации прошли еще 10,7 тыс. петербуржцев. 

Число новых случаев COVID-19 в Петербурге увеличилось на 25%. Положительный тест на коронавирус получили почти 4 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, вакцинация, иммунитет, прививки, спутник v, спутник лайт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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