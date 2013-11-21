Более 17 тонн отходов сдали петербуржцы в городские экопункты

В следующем году экоточки появятся еще в шести районах города.

Со дня открытия в Петербурге экопунктов их посетили более 5 тысяч человек. За 2,5 месяца специалисты "Экостроя" приняли более 5,1 тонны ртутьсодержащих и химических отходов, 2,7 тонны бытовой техники, а также 9,2 тонны автомобильных покрышек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В экологическую службу постоянно приходят положительные отзывы от петербуржцев об удобном месторасположении и графике работы точек приема, о доброжелательности сотрудников и уровне обслуживания. Ежедневно жители благодарят за возможность правильно и безопасно сдавать опасные отходы.

На данный момент экопункты работают в Красносельском, Колпинском, Василеостровском и Невском районах. В следующем году экоточки появятся еще в шести районах города.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга